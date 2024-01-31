Astroloji, birçok insan için geleceğe dair bir rehber olarak kabul edilir. Şubat ayının gelmesiyle beraber yeni ayın şanslı burçları merak edildi. Astrolog Güler şubat ayının şanslı burçlarını ve bu dönemde öne çıkan tarihleri paylaştı. Eğer siz de hayatınızdaki şanslı dönemleri kaçırmak istemiyorsanız, bu tarihlere dikkat etmelisiniz. İşte şubat ayının en talihli burçları...

2024 ŞUBAT AYININ EN ŞANSLI BURÇLARI!

KOVA BURCU

4 Şubat tarihinde aile, ev, yuva, miras ya da ebeveyn gündemlerinin çözüme kavuşması durumunu yaşayabilirsin. 7 Şubat tarihinde devletle ilgili iş ve işlemlerinde ilahi bir akıştan destekleniyor olabilirsin. 9 Şubat tarihinde çocuk, partner, yeteneklerinden yana güç kazandığın bir gün olabilir. 15 ve 21 Şubatta da olayların sanki tereyağından kıl çeker gibi hallolduğuna şahit olabilirsin. Hele ki işin içinde çocuk, kardeş, eğitim, iletişim ya da araç alım satımı söz konusu ise.

TERAZİ BURCU

4 Şubat tarihinde ev, aile, yuva ile ilgili gündemler olabilir. Ev taşıma, ebeveyn şifalanması ya da ruhsal şifalanma anlamında güzel bir gün geçirebilirsin. 9 Şubat tarihinde hayatında devrim etkisi yaratacak seyahat, yurt dışı, akademik hayat ve yeni yaşam vizyonları edinebileceğin konular gündem olabilir. Yoğun telefon görüşmeleri yapabilirsin. 15 Şubat tarihinde yaşam kalitenin artmasını sağlayacak eğitim, iletişim, sözleşmeler, araçlarla ilgili gündemlerin olabilir. 21 Şubatta özellikle geçmiş yaşam deneyimlerinden elde ettiğin tecrübe veya arkadaşlarının desteğini görebilirsin.

İKİZLER BURCU

4 Şubat tarihinde kendinle ilgili dönüşümler yaşaman gereken bir zaman olabilir. Kredi, vergi, miras, nafaka ya da ameliyat gündemlerin olursa bunların rahatlıkla çözüme kavuştuğu bir gün olabilir. 7 Şubat tarihinde varsa mahkeme, yurt dışı ya da akademik hayat konularının çözüme kavuştuğunu görebilirsin. Eş ailesiyle ilgili destekler de gündem olabilir. 9 Şubat tarihinde bu konuların tamamen kapanması durumları yaşayabilirsin. 15 Şubat tarihinde internet üzerinden yeni eğitim, sözleşme konuların gündem olabilir. Riskli yatırımlardan yana geçmiş hakkedişlerini alabilirsin. 21 ve 29 şubatta da etkilerini hissetmeye devam edebilirsin.