Ülke genelini olumsuz etkileyen sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su taşkınlarına, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi bugün de devam etti.

Ekipler; dün akşam saatlerinde Geçitköy’de sel sularına kapılan bir aracı kurtarma, Alsancak’ta bulunan bir site ile Lefkoşa’da bulunan Milli Mücadele Müzesinin bodrum katındaki yağmur sularının tahliyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) su pompa istasyonu ve Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesinde biriken yağmur sularını tahliye çalışmalarına devam etti.