Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Serkan Sakallıoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Ocak 2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapan Y.T'nin kullanımındaki ve E.B'nin yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini, uyuşturucu maddeyi içmek için aynı gün 300’er euro vererek, toplam 600 euroya güneyden aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.