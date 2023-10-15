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Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, iş yeri yetkililerin geriye dönük hesapları kontrol ettiğini, çalınan miktarın artabileceğini söyledi.

Polis, zanlının iş yeri tarafından yapılan şikâyet üzerine önceki gün tutuklandığını belirtti.

Polis, Ercan Havalimanı içerisinde faaliyet gösteren Vodafone Ercan Shop isimli telefon mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan zanlının 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında toplanan paranın 28,800 TL, 120 Dolar ve 160 Euro ‘luk kısmını tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Sülyeman Talu, zanlının “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi.

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