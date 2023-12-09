Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek bu sezonki ilk derbi mücadelesini kazanmak istiyor. Haftaya averajla 3. sırada giren Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi sahasında yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Chamberlain, Gedson, Salih, Rebic, Muleka, Aboubakar

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samet-Djiku-Ferdi, Crespo-Fred, İrfan-Szymanski-Tadic, Dzeko

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla zirvede yer alıyor.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KALMAK İSTİYOR

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl'ün kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE BECAO VE ZAJC YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.

İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz.

SON 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

YENİ BAŞKAN HASAN ARAT'IN İLK SINAVI DERBİ

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, futbolda ilk maç heyecanını derbide yaşayacak.

Olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geçerek siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Arat, bu görevdeki ilk maç sınavını taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı verecek.