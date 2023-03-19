Gazimağusa'da dün saat 18.00 sıralarında şüpheli bir şahısın üzerinde uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgeye göre, Gazimağusa'da Faiz Kaymak Sokak üzerinde yaya olarak yürümekte olan L.I.N’nin (30) şüpheli hareketleri üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından konu şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor…