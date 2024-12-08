Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Münbiç’e yönelik operasyon başlattı. SMO, Münbiç’in yüzde 80’inin kontrol altına alındığını bildirdi.
MÜNBİÇ'İN YÜZDE 80'İ KONTROL ALTINA ALINDI
Anadolu Ajansı, Münbiç’te iki noktanın kurtarıldığını bildirdi. Ajans, Münbiç’teki Ureyme beldesi ile Um Dadat Köyü’nün SMO güçleri tarafından terör örgütünün elinden alındığını bildirdi.
Suriye Milli Ordusu ise Münbiç'in yüzde 80'inde kontrolün sağlandığını açıkladı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolü altındaki Münbiç’e yönelik operasyon başlatıldı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, terör örgütünün elindeki Münbiç’e yönelik harekat gerçekleştiriyor.
MÜNBİÇ NEREDE?
Münbiç, Suriye’nin Halep kentine bağlı. Fırat Nehri’nin batısında yer alan ilçe 2016 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunuyor.