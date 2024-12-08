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MÜNBİÇ NEREDE? Münbiç, Suriye’nin Halep kentine bağlı. Fırat Nehri’nin batısında yer alan ilçe 2016 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolü altındaki Münbiç’e yönelik operasyon başlatıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, terör örgütünün elindeki Münbiç’e yönelik harekat gerçekleştiriyor.

Suriye Milli Ordusu ise Münbiç'in yüzde 80'inde kontrolün sağlandığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, Münbiç’te iki noktanın kurtarıldığını bildirdi. Ajans, Münbiç’teki Ureyme beldesi ile Um Dadat Köyü’nün SMO güçleri tarafından terör örgütünün elinden alındığını bildirdi.

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