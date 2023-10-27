Sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istenen Karayolları Dairesi açıklaması şöyle:

“Ercan-İskele Anayolu üzerinde bulunan İskele Çemberinden Lefkoşa’ ya gidiş yönünde 29 Ekim 2023 07:00-17:00 saatleri arasında orta gerilim elektrik kablosunun çekilmesi çalışmaları yapılacaktır.

Konu yol güzergahında çalışma yapılacağı zaman zarfında trafik akışı İskele kent merkezinden Lefkoşa bağlantı yolu güzergahında yapılacaktır.

Sürücülerin, belirtilen yollarda yürütülecek çalışmalar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur”