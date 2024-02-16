Survivor adasında bulunan yarışmacıların kıyafetleri Cübbeli Ahmet'i rahatsız etti. Cübbeli Ahmet Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

Miraç gecesinde yaptığı konuşmadan bir bölümü yayınlayan Cübbeli Ahmet Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasına taktı.

EMRE DORMAN TEPKİSİ

Cübbeli Ahmet konuşmasında "O TV8 midir nedir o var ya onun o bütün çırılçıplak kız erkek karışıklarından daha büyük günahı nedir o Ilıcalı'ya haber gönderin Ilıcalı'ya. O

Ilıcalı'nın en büyük günahı ahirette karı kız çırılçıplak adalar modalardan da en büyük günahı nedir Ramazan'da o Emre Dorman denen bütün dini inkar eden adamın din adına konuşturması Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.