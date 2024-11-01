GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs İhbar Hattına ulaşan vatandaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Lefkoşa Atatürk Stadyumu ışıklarına doğru önünde seyreden mor renkli Mazda Demio aracın arka koltuğunda oturan bir şahsın camdan elini çıkararak silah salladığını anlattı.

“Bunu görünce onları takibe geçtim” diyen şahıs, olayla ilgili şu detayları paylaştı:

“Saat 20.40-21.00 civarıydı. Önümde seyreden Mazda Demio marka RF 33? Plakalı aracın arka camından birinin elinde silah salladığını gördüm. Endişelendim ancak takip etmek istedim. Atatürk Spor Salonundan Sanayi’ye oradan da kompleks içerisinden YDÜ’ye doğru döndüler. Araçta 4 kişi vardı ve siyahi değillerdi”.

“POLİSTEN AÇIKLAMA YOK”

İhbar hattına ulaşan vatandaş olayı hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak Polisin bilgisine getirdiğini, aracın tam plakasını Polise verdiğini belirtse de ifade vermesi için Polisin kendisini çağırmadığını belirtti.

Öte yandan Polisin bilgisinde olduğu iddia edilen olayla ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapılmadı. Vatandaş “onca MOBESE kamerasının bulunduğu ülkede araç plakasına rengine ve modeline kadar ihbarda bulunduğum aracın bulunamamış olması çok garip” diye de ekledi.