Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Uzun zamandır sağlıkta şiddet olayları artmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda hemşirelerin darp edilmesinin ardından, en son olarak dün bir hekimin bıçaklanması artık bardağı taşırmıştır” denildi.

Açıklamada “Ülkemiz sağlık sistemini güçlendirmek yerine dışa bağımlı hale getirecek, suistimallere yol açabilecek, devlet hastanelerinde kamu özel ortaklığına geçilebilecek, hasta veri güvenliğini tehdit edecek, ilaç, tıbbi malzeme vb. gibi alanlarda tekelleşmenin önünü açabilecek, modern tıp uygulamalarından uzaklaştıracak protokolün mecliste görüşülmesi nedeniyle meclis önünde ve içinde karşı duruşumuzu sergilemeliyiz” ifadeleri yer aldı.

Sağlıkta örgütlü birlik ve sendikaların yarın 09.00-13.00 saatleri arasında ada genelinde grev kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, saat 10.00’da Sağlık Bakanlığı önünde başlayıp Meclis önüne yapılacak yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, eylemin “Şiddet varsa, hizmet yoktur” sloganıyla artan şiddet olaylarını protesto etmek ve “protokollerle sağlığı teslim etmeyeceğiz” sloganıyla protokolde düzenleme taleplerini vurgulamak amacıyla düzenleneceği kaydedildi.

HEMŞİRELER BİRLİĞİ DE DESTEK VERİYOR

Öte yandan Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen de Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın "Şiddet Varsa, Hizmet Yoktur" başlığı ile sağlıklı çalışanlarına artan şiddet olaylarına karşı ve sağlıkta şiddet yasasının hayata geçmesi için başlattığı haklı grevini selamlayarak, destek belirtti.

Özgöçmen yarınki eylemde yerlerini alacaklarını vurgulayarak, “Kısa süre içerisinde yaşanan şiddet olaylarının büyüklüğü yadsınamaz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ve Başbakanı sağlık çalışanlarına yeniden güvenli iş ortamı tesis etmek için adım atmaya davet ederiz.” dedi.