Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, yaşlı, engelli ve dezavantajlı bireylerin sağlık sisteminde karşılaştıkları zorlukların her geçen gün arttığını belirterek, toplumun bu kesimlerine insana yaraşır bakım sağlanmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Dalkan, son dönemde Mağusa Devlet Hastanesi’nde yaşlı bir hastanın hasta bakıcısız ve zor koşullarda kalmak zorunda bırakılmasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Bu durumun, yaşlı bireylere yönelik bakım ve destek mekanizmalarının eksikliğini gözler önüne serdiğini belirten Dalkan, “Yaşlılarımız yalnızlığa, ilgisizliğe veya yetersiz bakıma mahkûm edilmemelidir” dedi.

KTTB olarak, yaşlı ve hasta bakım hizmetlerinin kurumsallaştırılması gerektiğini kaydeden Dalkan, bu alanda görev alacak personelin ciddi bir eğitimden geçirilerek sertifikalandırılması ve insan onuruna yakışır bakımın sistematik hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Dalkan, yaşlıların geçmişin hafızası ve toplumun kökleri olduğunu ifade ederek, onlara hak ettikleri saygı, özen ve şefkati göstermenin yalnızca bireysel değil, kurumsal ve toplumsal bir görev olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, yaşlı bireylerin sağlık sisteminde güvenle yer alabilmeleri ve hizmetlere eşit erişim sağlayabilmeleri için Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve belediyeler başta olmak üzere tüm yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.