Yazılı açıklama yapan Öztürkler, kararın Ada’da hâlâ çözülememiş siyasi ve askeri gerilimleri daha da körükleyeceğini, taraflar arasında güven inşasını zorlaştıracağını belirterek, “Böylesi bir karar, uluslararası toplumun tarafsızlık ilkesine gölge düşürmektedir.” dedi.

- “Tarafsızlık ilkesi zedelenmiştir”

Öztürkler, Norveç Dışişleri Bakanı Barth Eide’nin geçmişte BM Kıbrıs Özel Danışmanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, bu konudaki bilgi ve tecrübesine rağmen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e söz konusu kararı bir “başarı” olarak iletmesinin diplomasiyle bağdaşmadığını belirtti.

“Eide’nin böylesine hassas bir konuda tarafgir bir tutum sergilemesi, uluslararası hukuk ve diplomasi açısından kabul edilemezdir.” diyen Öztürkler, bu yaklaşımın geçmişteki BM misyonunun tarafsızlık ruhuna da aykırı olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Eide’nin görevi gereği tarafları ortak bir zeminde buluşturacak adımları teşvik etmesi gerekirken, tam tersine Rum tarafının silahlanmasını destekleyen bir gelişmeyi olumlu karşılamasının büyük bir sorumluluk eksikliği olduğunu ifade etti.

– “Silahlanma çözüm umutlarını zayıflatır”

“Kıbrıs gibi hassas ve tarihsel olarak derin yaralara sahip bir meselede, diplomatik misyonların görevi; tarafları ortak bir zeminde buluşturmak, güveni tesis etmek ve çözüm odaklı adımları teşvik etmek olmalıdır.” ifadelerini kullanan Öztürkler, “Silahlanmayı teşvik eden her adım, çözüm umutlarını zayıflatmakta ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirmektedir.” dedi.

Öztürkler, Norveç’in silah ambargosunu kaldırma kararının bu anlayıştan uzak bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Eide’nin geçmişte BM Kıbrıs Özel Danışmanı olarak taşıdığı sorumluluğa rağmen Rum tarafının silahlanmasını destekleyen bir gelişmeyi olumlu karşılamasını “çözüme hizmet etmekten uzak, bölgedeki dengeleri bozan bir tavır” olarak nitelendiren Öztürkler, bu tutumun hem BM misyonunun tarafsızlık ilkesine hem de uluslararası diplomasiye zarar verdiğini kaydetti.

- “Çözüm diyalogla mümkündür”

Norveç’in kararını gözden geçirmesinin barışa ve uluslararası hukuka bağlılığının bir göstergesi olacağını vurgulayan Öztürkler, açıklamasını şu çağrıyla tamamladı:

“Uluslararası toplumun tüm aktörlerini, Kıbrıs meselesinde adil, dengeli ve yapıcı bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Çözüm, silahlarla değil; diyalog, anlayış ve karşılıklı saygıyla inşa edilir. Aksi yöndeki her adım, sadece çözüm sürecini değil, bölgesel barışı da tehdit eder niteliktedir.”