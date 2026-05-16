Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, 16 Mayıs Dünya Obezite Günü kapsamında yaptığı açıklamada çocukluk çağı obezitesine dikkat çekti.

Açıklamada, obezitenin hem dünyada hem de ülkede giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi.

Tabipler Birliği tarafından Obezite Günü hakkındaki açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Çocukluk çağı obezitesi hem dünyada hem ülkemizde giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’ne (World Health Organization WHO) göre son 20 yılda çocuk ve ergenlerde obezite sıklığı yaklaşık 3 kat artmıştır. Türkiye’de de her 5 çocuktan yaklaşık 1’inin fazla kilolu veya obez olduğu bildirilmektedir.

Obezite; diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği için erken dönemde fark edilmesi ve önlenmesi büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin günlük yaşamda daha fazla yer alması, hareketsiz yaşam tarzı, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve yüksek kalorili hazır gıdaların tüketiminin artması, çocuklarda kilo l problemlerini ciddi boyutlara taşımaktadır

OBEZİTE NEDİR?

Çocukluk çağı obezitesi; vücutta sağlığı bozacak düzeyde aşırı yağ birikmesi durumudur. Çocuklarda kilo değerlendirmesi yaş ve cinsiyete göre yapılır. Bu nedenle erişkinlerdeki gibi yalnızca kilo değil, “vücut kitle indeksi (VKİ) ” kullanılır.

Bir çocuğun VKİ’sinin yaş ve cinsiyetine göre:

%85–95 persentil arasında olması “fazla kilolu”,

%95 persentilin üzerinde olması ise “obezite” olarak değerlendirilir.

Obezite yalnızca estetik bir sorun değil; diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, uyku problemleri ve psikolojik sorunlara yol açabilen ciddi bir sağlık problemidir. Günümüzde çocukluk çağı obezitesinin erken dönemde fark edilip doğru yaklaşılması büyük önem taşır.

PEDİATRİK OBEZİTEYE YAKLAŞIM

Pediatrik obezite tedavisinde amaç yalnızca kilo vermek değil, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaktır. Yaklaşım mutlaka çocuk, aile ve sağlık ekibi birlikte yürütülmelidir.

Çocukluk çağı obezitesinin başlıca nedenleri şunlardır:

Fast food ve paketli gıda tüketiminin artması

Şekerli içeceklerin sık tüketilmesi

Tablet, telefon ve bilgisayar karşısında uzun süre geçirilmesi

Fiziksel aktivitenin azalması

Düzensiz uyku alışkanlığı

Ailede obezite öyküsü

Bazı hormonal ve genetik hastalıklar

HANGİ BELİRTİLER ÖNEMLİ?

Ailelerin şu durumlarda dikkatli olması gerekiyor:

Hızlı kilo artışı

Yaşıtlarına göre belirgin kilolu görünüm

Nefes darlığı veya çabuk yorulma

Horlama ve uyku problemleri

Boyun ve koltuk altlarında koyu renkli cilt kalınlaşması

Erken ergenlik belirtileri

Bu bulgular, altta yatan metabolik veya hormonal problemlerin habercisi olabilir.

ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ

Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanılması

Şekerli içecekler ve işlenmiş gıdaların azaltılması

Günlük fiziksel aktivitenin artırılması

Ekran süresinin sınırlandırılması

Düzenli uyku alışkanlığı oluşturulması

Çocuğun büyüme ve gelişiminin düzenli takip edilmesi

Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda kilo artışının dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Obeziteye eşlik eden hormonal/genetik nedenler bulunabileceği için çocuk endokrinoloji değerlendirmesi gereklidir.Her kilolu çocuk obez olmayabilir; ancak hızlı kilo artışı mutlaka uzman kontrolü gerektirir"

Açıklama, Dr. Keziban Toksoy Adıgüzel ile Dr. Sevim Onguner imzasıyla paylaşıldı.