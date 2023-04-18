Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.Z.K.’nin (K-35), 2022-2023 tarihleri arasında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmadığı halde, ücret karşılığında hasta muayene ederek, izinsiz tabiplik yaptığı tespit edildi. M.Z.K. tutuklandı.

-Girne’de İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket

Girne’de faaliyet gösteren bir eczaneye 13 Nisan tarihinde müşteri olarak gelen bir şahsa, M.E.’nin (K-26), yeşil reçetesi olmadığı halde 112 adet yeşil reçeteye tabi ilacı sattığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.