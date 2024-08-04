Birlik, sağlık çalışanlarını koruyacak, sağlıkta şiddeti önleyecek yasal düzenlemeler ile ilgili bakanlığın eyleme geçmesini beklediğini vurguladı.

Birlik Yönetim Kurulu adına yazılı açıklamaya yapan Genel Sekreter Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, doktor, hemşire, eczacı ve diğer sağlık personelinin, insan hayatını kurtarmak ve iyileştirmek için büyük fedakârlıklarla çalışırken, fiziksel ve sözlü saldırılara maruz kaldığını, bu durumun, yalnızca sağlık çalışanlarını değil, sağlık hizmetlerinin kalitesini, hastaların sağlığa erişimini ve toplum sağlığını da tehlikeye attığını kaydetti.

Sağlıktaki sorunların sorumlusunun sağlık çalışanları değil, yöneticiler olduğunu kaydeden Dalkan , açıklamasında şunlara değindi:

“Hafta sonu 112 ambulansının zorla kaçırılması ve eczacıya yapılan saldırı, sağlıkta şiddetin sadece görünen yüzüdür. Sağlıktaki sorunların sorumlusu biz sağlık çalışanları değil, bizleri yönetenlerdir. Sağlıktaki sistemsizlik, kargaşa ve ulaşılamamanın sorumlusu sağlık çalışanları değildir.

Sağlık çalışanlarını koruyacak sağlıkta şiddetle ilgili yasal düzenlemeler ile ilgili bakanlıktan ivedi eyleme geçmesini bekliyoruz. Sağlıkta şiddeti önleyecek yasal çalışmalar ivedi şekilde sonuçlandırılmalı, Sağlık Bakanlığı’nın tozlu raflarından indirilmelidir. Sağlıkta şiddeti normalleştirmeyeceğimizi, asla kabul etmeyeceğimizi açıkça vurgulamak isteriz.

Sağlıkta şiddet varsa, hizmetin olmayacağını tekrardan vurgulamak isteriz.”