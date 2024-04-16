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📍 Lefkoşa/KKTC 🎯 Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı 28’inci Mekanize Piyade Tümeni 230’uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığımız tarafından “Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Tatbikatı” gerçekleştirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/O3lvvVaqLQ

Barçın: CTP iktidarında meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak

Barçın: CTP iktidarında meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, Beyköy Atış ve Tatbikat Alanında 28’inci Mekanize Piyade Tümeni 230’uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı tarafından “Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Tatbikatı”nın gerçekleştirildiği duyuruldu.

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