Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, Beyköy Atış ve Tatbikat Alanında 28’inci Mekanize Piyade Tümeni 230’uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı tarafından “Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Tatbikatı”nın gerçekleştirildiği duyuruldu.
📍 Lefkoşa/KKTC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2024
🎯 Beyköy Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı
28’inci Mekanize Piyade Tümeni 230’uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığımız tarafından “Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Tatbikatı” gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/O3lvvVaqLQ