'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki performansıyla izleyicilerin ilgisini çeken Settar Tanrıöğen, geçen hafta beyin kanaması geçirmişti. İki ameliyat geçiren Tanrıöğen, yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Ancak taburcu olması beklenirken, durumu kötüleşti.

Reyting rekortmeni dizideki rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat edilen ünlü oyuncu, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak, beklenen iyileşme gerçekleşmedi ve Tanrıöğen bugün üçüncü kez ameliyata alındı.