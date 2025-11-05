Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel taciz suçlarından tutuklanan H.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

Polis, zanlının 2025 Eylül ayı içerisinde Gönyeli’de kız kardeşinin evinde 15 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının yeğeninin göğsünü okşayarak, “ne kadar büyümüşler” diyerek, “Çocuğun cinsel istismarı” suçunu işlediğini kaydetti.

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, sosyal hizmet görevlileri tarafından çocuğun, ifadesinin alındığını kaydetti.

Polis, zanlının 28 Ekim’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu sürede zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktorlar tarafından kontrol edildiğini kaydetti.

Polis, kız çocuğunun da Barış Ruh’ta kontrolden geçirildiğini ifade etti.

Polis, zanlının 31 Ekim’de yeniden mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, 4 Kasım’da zanlı ve müştekiyle ilgili raporların ellerine ulaştığını, her ikisinin de ifade verme yetisine sahip olduğunun belirtildiğini açıkladı.

Polis, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair rapor da beklendiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün süre süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.