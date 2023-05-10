Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa’da "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla düzenlenen kortejin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Taçoy, “Sosyal hayata dokunan ve bizleri de bu konularda sürekli teşvik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın da eşlik ettiği kortejde, Bakanlığımın sorumluluğunda bulunan "Engelsiz Bir Yaşam Projesi"nin her zaman için takipçisi olacağımı bir kez daha vurgulama fırsatı buldum” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz farklılıkları ortadan kaldırarak, bireylerin gelecek kaygılarını en aza indirmektir” diyen Taçoy, açıklamasına şöyle devam etti:

“Önceliklerimiz arasında yer alan Engelsiz Yaşam Evi’ne Ocak ayında kendini bilmez bir kişinin verdiği zararı yoğun çalışmalar sonucunda telafi ettik. Engelsiz Yaşam Evi’ni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumluluğunda Vakıflar İdaresi ve ilgili derneklerle işbirliği içinde yakın bir gelecekte açmayı planlıyoruz.”