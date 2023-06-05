Meclis Genel Kurulu’nda yapılan ek sunuşların ardından güncel konuşmalar devam etti. Son güncel konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, “İlaç yokluğu ve denetimsizlik” konusunda yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un cevabi konuşmasının ardından toplantı tamamlandı.

Bir sonraki birleşim, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

BESİM: KÜRESEL İLAÇ KRİZİNİN ARKASINA SAKLANILMASI BECERİKSİZLİK

Meclis Genel Kurulu’nda “İlaç yokluğu ve denetimsizlik” konulu güncel konuşma istemiyle söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, konuşmasına, Meclis’te yasama ve denetim faaliyetleri bir güne sıkıştırıldığı için denetim faaliyetinin yapılamadığını belirterek başladı ve bunu bir eksiklik olarak değerlendirdi.

Besim, konunun “ivedi, kritik ve yaşamsal” olduğunu vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı’nı ilaç eksikliği nedeniyle kapısına gelenleri Maliye Bakanlığı’na yönlendirdiği gerekçesiyle eleştirdi.

İlaç eksikliği konusunun ciddiyetine işaret eden Besim, 500 bin nüfusu olan ülkede ilaç planlaması yapılamayarak küresel ilaç krizinin arkasına saklanıldığını savunarak bunu “beceriksizlik” olarak niteledi. Pandemiden sonra Dünya Sağlık Örgütü’nün bu konuda uyarılarda bulunduğunu ve protokoller yayımladığını kaydeden Besim, KKTC’de bu protokollerin uygulanmadığını söyledi.

Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı’nın gelen ilaçları duyuru yaparak ilan etmesini ise bir dişçinin diş çekebildiği yönünde ilan vermesine benzetti. Bu yıl bütçede ilaca ayrılan paranın yetmeyeceğini de savunan Besim, bütçede geçen yıl ilaca 400 milyon TL ayrılırken bu yıl 200 milyon ayrıldığını aktardı.

“İhaleler düzgün yapılmadı, doğrudan alımlara çok fazla para harcadık. Bu ülke ilaçları doğrudan alabilecek kadar zengin bir ülke değildir” diyen Besim, önümüzdeki günlerde ilaçtaki krizin büyüyeceğini ileri sürdü ve mart ayındaki ihalelerde ilaçların %40’ına onay verildiğini söyledi.

İlaç Takip Sistemi’nin henüz bitmemesini de eleştiren Besim, “Bir yerde birçok ilaç varken başka yerde ilaç bulunamıyor” diyerek, bu sistemin ivedi olarak kurulmasını istedi.

“İlaç yoksa sağlıktan bahsetmek anlamlı değildir, çünkü hastalıklar ilaçla tedavi edilebilir” ifadelerini kullanan Besim, ilaç temininde alternatif merkezler bulunması ve ilaçların Türkiye dışındaki ülkelerden de sağlanması gerektiğini vurguladı.

Özellikle güç artırıcı ve narkotik ilaçlarda denetimsizlik olduğunu savunarak bunun büyük sorun olduğunu belirten Besim, eczacı olmayan birçok merkezde güç artırıcı ilaçların satıldığını söyledi.

TAÇOY: "SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ'NDE AYLIK 10-15 MİLYON TL ARASI İLAÇ PARASI ÖDENİYOR"

CTP Milletvekili Filiz Besim’e yanıt vermek üzere söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ilaç eksikliğinin tüm dünyada yaşandığını belirterek, ilaç tedariki ve takibinin yapılması gerektiğini söyledi.

“Doktorlar online reçete yazmayı kabul etmiyor” diyen Taçoy, bunun Sosyal Sigortalar Dairesi’ndeki ilaç ödemelerine etkisinden bahsetti ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aylık 10-15 milyon TL arası ilaç parası ödendiğini aktardı.

Taçoy’un konuşması sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim ise, İlaç Takip Sistemini kuracak olanın iktidardakiler olduğunu belirtti ve “doktor online reçete yazmıyor” söylemini doğru bulmadığını söyledi.

Taçoy’un “ilaç eksikliğinin dünyada yaşandığını” yönündeki söylemini eleştiren Besim, hükümeti dünyadan ve bilimden uzak çalışmakla suçladı.

Ardından, sağlık konusunda konuşmayı tercih etmediğini ancak konunun Sosyal Sigortalar bacağını da ilgilendirdiği için söz aldığını beliren Taçoy, gözlük yardımında online başvuru imkanı sağladıklarını söyledi ve diğer alanlarda da reçetelerin online gelmesini sağlamak istediklerini yineledi.

MECLİS TAMAMLANDI

Konuşmaların ardından Meclis oturumu tamamlandı. Bir sonraki birleşim yasama öncelikli olmak üzere, yasama ve denetim faaliyetleri birlikte, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.