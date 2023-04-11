Çalışma ve Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk oldu.

Geçmiş dönemlerde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak da görev yapan Hasan Taçoy, enerji konusunda yaşanan tartışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KIB-TEK'İN ÜRETİM KISMININ YARISI CTP DÖNEMİNDE ÖZELLEŞTİRİLDİ”

Bakan Taçoy, 2004 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümeti döneminde imzalanan Kalecik Anlaşması ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) üretim kısmının yüzde 47’sinin özelleştirildiğini belirtti.

Özkan Yorgancıoğlu’nun Başbakan olduğu hükümet tarafından elektrik sayaçlarının da özelleştirildiğini hatırlatan Hasan Taçoy, “Sadece iletim kısmı yüzde yüz KIB-TEK tarafından yapılıyor” dedi.

Taçoy, AKSA ile yeni sözleşmeye olanak sağlayan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da Meclis’ten geçeceğine değinerek, “Önümüzdeki Pazartesi günü üçüncü oturumu yapılacak ve oylanacak” diye konuştu.

“SON GÜNLERDE YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPILDI”

Ülkede genelinde son günlerde yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Taçoy, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir çalışan buhar türbinlerindeki şalteri indirdi. O yüzden kesintiler yaşandı. Bilinçli bir şekilde yapıldı. Bunu idare edenin CTP’nin içinden gelen kişiler olduğunu biz biliyoruz. Bu suçlama değil, bilinen bir gerçektir.”

Taçoy, enterkonnekte sisteme geçildiğinde de KIB-TEK’e yatırım yapılacağını dile getirerek, “Bunların çalışması hep yapıldı” açıklamasında bulundu.

“ÜLKENİN GELECEĞİ AKILLICA PLANLAMASI GEREKİYOR”

Ülkenin geleceğinin akıllıca planlaması gerektiğine vurgu yapan Taçoy, “KIB-TEK özelleştirilemez. Bunu geçmiş yıllarda da söyledim” dedi.

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Taçoy, ülkede yıllardır hayata geçirilmeye çalışılan Genel Sağlık Sigortası hakkında da açıklamalar yaptı.

Genel Sağlık Sigortası’nın yasasının hazırlandığını dile getiren Taçoy, “Son olarak sağlıkçılarla toplantı yapıp yasayı hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“GENEL SAĞLIK SİGORTASI’NIN HAYATA GEÇMESİNİ ARZULUYORUZ”

Hasan Taçoy, “KKTC’deki sağlık sisteminin gelişerek Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesini arzuluyoruz” diye konuştu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanıp toplanmayacağıyla ilgili de konuşan Taçoy, “Deprem olmasaydı komisyon Mart ayı içerisinde toplanacaktı. Çalışma koşullarının daha iyi olabilmesi için toplanacaktık, yeni asgari ücreti belirlemek için değil” açıklamasında bulundu.

Kaynak : Kıbrıs Postası