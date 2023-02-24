Taçoy, Haber Kıbrıs’ta Selda İçer’in sorularını yanıtlayarak adaya gelen depremzedeler konusunda hükümetin hazırladığı eylem planı çerçevesinde, Atatürk Spor Salonu’nda Türkiye Büyükelçiliği ile koordine halinde çalıştığını anımsattı.

Muhaceret Dairesi’nde otomasyon sistemiyle elde edilen veriler ışığında bugüne kadar 3 bin 800 depremzedenin adaya giriş yaptığının saptandığını söyleyen Bakan Taçoy, bu kişilerin durumlarının değerlendirildiğini söyledi.

“GELENLERİN KKTC İLE BAĞI VAR”

“Gelenlerin çoğu KKTC ile bir şekilde geçmişte bağı olan veya şu anda ailesi olan, çalışma izini olan veya vatandaş olanlardır. Yaşadığı yerde evsiz kalan kişilerdir. KKTC’deki ailelerinin yanına geliyorlar. Bizim kimseye barınak sağlayacak durumumuz yoktur. Sadece gıda ve kıyafet yardımı yapmaktayız” diyen Taçoy, zaman içerisinde gıda yardımını da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği koordinatörlüğünde Vakıfların üstlenmeye başladığını açıkladı.

“DEPREMZEDE ÖĞRENCİ SAYISI 350”

Taçoy, ülkeye gelen depremzede öğrenci sayısının ise 3 gün önce edindiği bilgiye göre, 350 olduğunu da açıkladı. Bu rakamın değiştiğini sanmadığını kaydeden Taçoy, gelen depremzedelerin sayısını konusunda bazı kesimlerin spekülasyon yapmaya çalıştığını, kayıt dışında kalanlar olabileceğinin söylendiğini ancak, gelenlerin ikamet yerlerine bakıldığı zaman muhacerette otomatik olarak belirlendiğini anlattı.

“ÇALIŞMALAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ELÇİLİĞİYLE KOORDİNELİ İLERLİYOR”

Bakan Taçoy, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Sağlık Bakanlığı ile birlikte evleri ziyaret ettiğini ve yardımların belli bir kod ile Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğiyle koordineli yapılmasından rakamların belli olduğunu söyledi.

“DEPREMZEDELER İÇİN ÖN İZİN ARANMAYACAK”

Adada kalıcı olmak isteyen depremzedelere çalışmaları için ön izin aranmaksızın bir tüzük değişikliğiyle kolaylık sağlanacağını ifade eden Taçoy, bu konudaki tüzük değişikliği üzerinde çalışıldığını ve önümüzdeki hafta meclise sunulabileceğini söyledi.

“MART AYINDAN SONRA YARALAR SARILACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, adaya gelenlerin sayısının artmasının ülke açısından bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağının sorulması üzerine, “Tabii ki, ülkede hane sayısı belli, çalışan belli, gelen sayı belli. Türkiye artık toparlanmaya başladı. Biliyorsunuz Antakya’da KKTC olarak bin hanelik konteyner şehir yapmayı planlıyoruz. Türkiye bunun kat katını yapıyor. Mart ayından sonra Türkiye’ye iyice yaralarını saracaktır” dedi.

KKTC’ye gelen depremzedelerin Türkiye’deki haklarını kaybedip etmeyeceğinin sorulması üzerine de Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğiyle birlikte çalışılmasının nedeninin bu olduğunu ve hakların kaybedilmemesi için ilgili tarafların iletişim içerisinde olacağını vurguladı.

“PSİKOLOJİK DESTEK DE SAĞLIYORUZ”

Ülkeye gelen depremzedelere psikolojik destek de verildiğini, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Psikologlar Derneği, Sağlık Bakanlığı ve PDR’cilerle birlikte ortak bir çalışma başlattığını anlatan Taçoy, bu yardımın hem Türkiye’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in ailelerine, hem de adaya gelen depremzedelere verildiğini anlattı.

“GÖREV ŞEHİDİ SAYILACAKLAR”

Şampiyon Melekler’in ailelerine desteklerinin devam ettiğini ve devlet olarak çalışmalarını ciddi şekilde sürdürdüklerini anlatan Taçoy, “1974 Gazi ve Şehitler Yasası’nda bir değişiklik yaptık ve bu değişikliği Cumhuriyet Meclisi’ne gönderdik. Yurt dışında devlet adına görev yaparken hayatını kaybedenler için ilgili komitenin nasıl tanımlanacakları konusunda çalışması devam etmektedir. Görev şehidi ve Görev gazisi olarak tanımlamasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu her yerde vardır. İnşallah bundan sonra buna ihtiyaç duyulmaz” dedi.

Taçoy, Şampiyon Melekler’in de iki devlet arasında düzenlenen bir müsabakada ülkeyi temsil etmek için bulundukları sırada hayatlarını kaybettiklerini anımsattı.

“ADLİ SÜREÇ YAKİNEN TAKİP EDİLİYOR”

Adıyaman’da Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Isias Otel’le ilgili yasal sürecin Bakanlar Kurulu tarafından yakinen takip edildiğini, şikayetlerin yapıldığını da anımsatan Taçoy, bu şikayetin sadece ilgili otele değil KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği 4 noktada yapıldığını söyledi.

“Kimse konuyu istismar etmesin, toplum rahat olsun, biz bunun peşini bırakmayacağız. Bu artık devletin meselesidir, hükümetin değil. Bu acı tüm toplumun acısıdır. Bu işi siyasallaştırma niyetimiz olmadı, olamaz da. Bu asrın felaketidir. Olası bir depremde ülkede alınacak tedbirler için mecliste ortak komite kurulmuştur” diyen Bakan Taçoy, ülkede riskli bulunan binaların yıkılması konusunda da karar verirken hiçbir tereddütlerinin olmadığını, bundan sonra da olmayacağını anlattı.

“BU KONUDA HİÇ TOLERANSIMIZ YOKTUR”

Taçoy, “Bu konuda hiç toleransımız yoktur. Takipteyiz. Cumhuriyet Meclisi de bu konuda takiptedir. Okullarda fazla bir şey olmamasına rağmen biz kapattırdık. Çünkü söz konusu olan can güvenliğidir. Bunları yakından takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Siyasilere olan güvensizliğin nasıl ortadan kalkacağının sorulması üzerine de Bakan Taçoy, sosyal medyada her yazılana, yapılan her yoruma vatandaşların inanmamasını istedi.

Taçoy, “KKTC de hiçbir şey gizli kalmaz, küçük bir adayız. O nedenle doğru olanı bulmak zor değildir. Vatandaştan ricam her yazılanı ve çizileni sorgulasınlar. Bizim yaptıklarımızı sorgulasınlar, bizim saklayacak bir şeyimiz yoktur. Ben uzun yıllardır siyasetin içerisindeyim. Meclisteki en eski vekillerden birisiyim. Ben de zaman zaman suçlandım. Ancak bugün söylediğini, yarın farklı şekilde söylersen vatandaşın güvenini kaybedersin. Gelen giden tüm siyasiler bunu değerlendirsin. Vatandaş milletvekilini yanında görmek, anlaşılmak ister. Milletvekili vatandaşın ayağına gitmeli” dedi.

“SAĞLAMLIKLA İLGİLİ MİMAR VE MÜHENDİSLER ODASI’NA GÜVENMELİYİZ”

Ülkedeki binaların sağlamlığıyla ilgili olarak da Hasan Taçoy, vatandaşların Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası’na güvenmesini istedi.

Taçoy, müteahhitlerin yaptığı binaların yasalara uygun olduğunun bilinmesini, ülkede yapı yönetmeliğine uygun çalışmalar yapıldığını, depremsellik yönetmeliği bulunduğunu ve buradaki kuralların da yürürlükte olduğunu anımsattı ve bunlar olduğu sürece KKTC’deki binaların şiddetli depremlere dayanacağına inanç belirtti.

Taçoy, inşaatların yapılırken denetimlerin ciddi şekilde yapıldığı ve var olan eksikliklerin de giderilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını anlattı.

Kaynak: Haber Kıbrıs