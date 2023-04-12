Bakan Taçoy'u Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa karşıladı. Ziyarette Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğimlerini görmekte olan polis ve İtfaiye aday adayları ile bir araya gelen Taçoy, öğrencilere Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Taçoy ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü'nün gerek çalışma yaşamına ilişkin konularda, gerekse sosyal hizmetler konularında sürekli iş birliği içinde olduklarını ve işbirliğinin artarak devam edeceğine inancını yineledi.

Okul Müdürü Kafa ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polis Okulu Müdürlüğü olarak Devletin her kurumlarına eğitim konusunda katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.