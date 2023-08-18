Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile ve Arsos köyleri arasındaki ara bölgede inşa edilen yolu engellemeye çalışan BM Barış Gücü görevlileri ile KKTC makamları arasında yaşanan gerginlik sonrası, BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Son derece insancıl bir proje yapıldığını, hiçbir art niyet olmadığını kaydeden Ertuğruloğlu, Rum’un ve İngiliz Üsleri’nin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir projenin yapıldığını söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin tansiyonu artırmaya çalıştığını ve Çetinkaya Sahası’nda yapılan anlaşmayı da yok saydığını ifade eden Ertuğruloğlu, toprak çalmaya yönelik bir hamle yapmadıklarını, insani bir proje yaptıklarının altını çizdi.

Ertuğruloğlu, BM’nin proje için kendilerinden zaman istediklerini, o zamanı da verdiklerini anlatarak, “BM zamana oynuyor” dedi.

BMGK’nin Kıbrıs Türkü dostu bir örgüt olmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, “Oyuna gelmeyeceğiz, bu yol projesi yapılacaktır” dedi.