Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 28 Ocak 2025 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lapta’daki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Emre Aşuluk (28) yönetimindeki GV 599 plakalı salon araç, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp takla attı.
Araç, yaklaşık 6 metre derinliğindeki dere yatağına düşerek tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.