Haravgi gazetesi RMMO Genel Kurmaylığının, 29 Ocak tarihinde, Larnaka’daki Vuda atış alanından TNT tipi 13,5 kiloluk patlayıcının kaybolması üzerine soruşturma başlattığını anımsattı.

Gazete, ilgili soruşturmanın tamamlanarak dün Savunma Bakanı Vasilis Palmas’a teslim edildiğini yazdı.

Gazete, yapılan ilgili açıklamaya dayanarak Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, RMMO Genel Kurmaylığının yaptığı soruşturmayı teslim aldığını yazdı.

Habere göre, açıklamada ayrıca sürecin tamamlanmasının, olayların objektif ve belgelenmiş kaydedilmesi açısından önemli bir adımı teşkil ettiği de ifade edildi.

Savunma Bakanlığı, polisin olayla ilgili soruşturmasının ise sürdüğünü açıkladı.