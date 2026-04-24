Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Taksiciler Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, taksi sektöründe yaşanan sorunlar bir kez daha gündeme getirildi. Sektör temsilcileri, özellikle son dönemde karşılaştıkları sıkıntıları detaylı şekilde aktarırken, çözüm beklentilerini dile getirdi.

Görüşmede konuşan Bakan Arıklı, iletilen sorunların kısa süre içerisinde ele alınacağını belirterek, birkaç gün içinde çözüm sağlanması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Arıklı ayrıca konunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini açıkladı.