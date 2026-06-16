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Başbakan Ünal Üstel’in seçimlerle ilgili açıklamalarına değinen Talat, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin daha önce dile getirdiği “60 gün içerisinde seçime gidilmesi” çağrısını hatırlattı. Talat, gerçek siyasi cesaretin bu çağrıya yanıt vermek olduğunu belirterek, seçim tarihine ilişkin değerlendirmelerin ülkenin ihtiyaçlarından çok siyasi hesaplarla şekillendirildiğini ileri sürdü.

Yerel ve genel seçimlerin aynı tarihte yapılması halinde seçmenin çok sayıda oy pusulasıyla karşı karşıya kalacağını ifade eden Talat, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar, aza ve milletvekili seçimlerinin aynı gün yapılmasının karmaşaya yol açabileceğini söyledi. Karmanın halen yürürlükte olduğu mevcut sistemde seçmen iradesinin sağlıklı biçimde sandığa yansımasının zorlaşacağını dile getirdi.

Talat ayrıca, böylesi bir seçim sürecinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından nasıl yönetileceğine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu belirterek, tartışmanın yalnızca siyasi partileri değil, doğrudan halkı ve devlet kurumlarını ilgilendirdiğini kaydetti. CTP’nin her türlü seçim senaryosuna hazır olduğunu vurgulayan Talat, temel önceliklerinin demokratik iradenin eksiksiz şekilde ortaya çıkması olduğunu söyledi.

Konuşmasında kamu yönetimindeki atama ve görevden almalara da değinen Talat, mevcut hükümet döneminde 214 atama ve 171 görevden alma gerçekleştirildiğini öne sürdü. Bu rakamların geçmiş hükümet dönemlerindeki ortalamaların üzerinde olduğunu savunan Talat, hükümetin sıkça dile getirdiği “istikrar” söylemiyle uygulamalar arasında çelişki bulunduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bu dönemde sekiz farklı kişinin bulunduğunu, Başbakanlık Müsteşarlığı’nda ise dört değişiklik yaşandığını belirten Talat, bunun yönetimde süreklilik açısından olumsuz bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Doğal gaz projesi ve eğitim yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Talat, doğal gaz çalışmalarının hükümet değişikliklerinden bağımsız şekilde devam edebilecek projeler olduğunu kaydetti. Hükümetin kamuoyuna açıkladığı okul yatırımlarıyla ilgili rakamları da eleştiren Talat, bazı eğitim projelerinin belediyeler ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hayata geçirildiğini, Lapta Ortaokulu’nun ise konteyner sınıflardan oluştuğunu belirtti.