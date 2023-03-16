Talat'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sayın Tatar'a çağrımdır

Bugüne kadar külliye inşaatı hakkında hep konuştuk, eleştirilerimizi ve önerilerimizi hep yaptık, ama gelinen aşamada söz uçar yazı kalır diyerek tarihe aşağıdaki notu düşmek istiyorum. Halkımızın tüm kesimlerinin konuştuğu bu konuda artık kesin bir adım atmak gerekli olmuştur...

Elinizde Lefkoşa'nın tarihi dokusuyla uyumlu, yarışma kazanan ve bütün onay süreçlerini tamamlayan tam anlamıyla yasal bir proje varken, mevzuatımız çerçevesinde hiçbir onay sürecini yerine getirmemiş bir projeyi uygulamakta ısrar etmek nasıl bir anlayışın ürünüdür anlayamıyorum.

Türkiye büyük bir enkaz altındayken binlerce insan hayatını kaybetmişken, onca çocuğumuz ve vatandaşımızın acıları devam ederken, kamu binalarımız için büyük kaynaklara ihtiyaç varken külliye israfı yüreklerimizi daha da acıtmaktadır. Evet tam bir israf hali ile karşı karşıyayız.

Sayın Tatar, bugüne kadar bizlere yeten Cumhurbaşkanlığı binası size de yeter. Bu harcama -çok istiyorsanız- daha ferah günlerimize ertelenebilir. Sayın Erdoğan ile biraraya geldiğinizde inşaata harcanacak kaynakların deprem zararlarının telafisine yönlendirileceğini açıklayın...

İnanın bu adım Kıbrıslı Türkleri bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Türkiye'deki yıkım için duyduğunuz acıdaki samimiyetinizi de ciddi şekilde ortaya koyacaktır. Tüm halkımızın yanısıra gençlerimizin sorguladıkları bu israfı lütfen durdurun.

Mehmet Ali Talat