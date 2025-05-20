Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs 2025 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye "81869" numaralı bilete isabet etti.

16 Haziran’a 2 Milyon TL

16 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 2 Milyon TL olacak. Bilet fiyatının 250 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri 20 Mayıs 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.