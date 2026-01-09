TAM Parti Lefkoşa İlçe Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Yılbaşı Pazarı etkinliğinde elde edilen stant kira gelirleri ile alınan hediyeler, Lefkoşa’da ilkokullara destek olarak teslim edildi. Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan, TAM Parti’ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

13 Aralık 2025 Cumartesi günü, Merkez Lefkoşa’da TAM Parti Lefkoşa İlçe Koordinatörlüğü’nün girişimleri ve tüm TAM Parti birimlerinin desteğiyle Yılbaşı Pazarı etkinliği düzenlendi. Hem yerli üreticiyi desteklemek hem de ilköğretim öğrencilerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen dayanışma etkinliğinden elde edilen stant kira gelirleriyle alınan malzemeler, bugün sahipleriyle buluştu.

TAM Parti Lefkoşa İlçe Koordinatörü Tarık Dev, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizler TAM Parti olarak yola çıktığımız günden itibaren şeffaf olacağımıza ve doğru yolda ilerleyeceğimize söz vermiştik. Yapmış olduğumuz yeni yıl pazarı etkinliği kapsamında toplanan gelirler ile amacımız doğrultusunda ilköğretim çağındaki çocuklarımıza katkı sunmuş olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

OKULLARDAN TAM PARTİ'YE TEŞEKKÜR

Yılbaşı pazarından elde edilen gelirlerle Lefkoşa’da bulunan Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu’na destek sağlandı. “Bir çocuğu gülümseterek hayat güzelleşir” diyen Atatürk İlkokulu Müdürü Ayşe Ertürk Şan, öğrencilerine yeni yıl hediyesi getirerek onları mutlu eden TAM Parti Lefkoşa İlçe Koordinatörlerine teşekkür belgesi takdim etti.

Arabahmet İlkokulu Müdürü Şerife Güneş ise, “Toplum olarak birlik ve dayanışma ruhu adına memnuniyet verici bir görüşme gerçekleştirdik. TAM Parti’ye bu nazik ziyaretleri ve çocuklarımıza getirmiş oldukları hediyeler için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

TAM Parti Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Koordinatörü Çağla Dinçer ile TAM Parti Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Direktörü Diler Ertuğ, yaptıkları ortak açıklamada, “Sosyal adaleti, dayanışmayı ve fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla; çocuklarımızın geleceği için sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışmanın ve paylaşmanın gücüne inanarak çocuklarımızın yüzündeki tebessüm için emek vermeye devam edeceğiz” diyerek, Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu müdürlerine gösterdikleri iş birliği için teşekkür etti.