EKTAM’da devam eden grev süreciyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Anlaşmazlığın Bakanlığa intikal etmesinin ardından 9 Şubat Pazartesi günü hem işçi hem de işveren tarafıyla ayrı ayrı ve eş zamanlı görüşmeler gerçekleştirildi.

İşveren tarafı, 37 EKTAM çalışanının işten duruş ihbarını Bakanlığa iletirken, yetkili sendika Emek-İş ise toplu iş sözleşmesi görüşme talebini resmi olarak bildirdi. Bakanlık, sendikanın talebini aynı gün işveren tarafına ileterek süreci resmen başlattı.

Uzlaştırma Kurulu Yarın Toplanıyor

Dev-İş’e bağlı EMEK-İŞ Sendikası’nın, Köprülü köyü üretim tesisinde faaliyet gösteren EKTAM Kıbrıs Ltd. ile imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi sürecinin başlatılması yönündeki talebi üzerine, 42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası uyarınca Uzlaştırma Kurulu oluşturuldu.

Uzlaştırma Kurulu, 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda toplanacak. Toplantıya hem EMEK-İŞ hem de EKTAM Kıbrıs Ltd. adına katılacak temsilcilerin, karar almaya yetkili şekilde hazır bulunmaları yasa gereği olacak.

Süreç Yasal Çerçevede Yürütülüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Yasası, Sendikalar Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası çerçevesinde sürecin en kısa sürede uzlaşıyla sonuçlanması için gerekli adımların atıldığını belirtti. Bakanlık, sürecin hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.