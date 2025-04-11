Zaman geçer, insanlar göçer ama bazı kareler vardır ki, yürekte bıraktığı iz hiç silinmez. İşte onlardan biri, Ali Osman Tabak’ın arşivinden çıkıp, Doğancı Elye Spor Kulübü’nün tarihine ve gönüllerimize düşen bu özel fotoğraf…

1959 yılına ait bu siyah-beyaz karede, Elye’nin toprağından yetişmiş, yürekleriyle sahaya çıkan, teriyle o formayı kutsayan futbolcular yer alıyor. Gudi Osman, Gudi Mehmet, Gara Aziz, Turgut Şekeroğlu, Gigik Aziz, Kazım’ın Arifi, Beyaz Kemal… Ve ön sırada dimdik oturanlar: (Gadara) Turgut Ergel, Hasan Tabak, Cipro İbrahim, Çekirge Hasan ve Salih Arap… Hepsi birer efsane, birer hatıra taşıyıcısı.

Bu kıymetli fotoğraf, kulübün sosyal medya sayfasında duygusal bir notla paylaşıldı: “Buresmi kulübe ben hediye ettim. Bırakın isimlerini olsun bileyim…” Ne kadar sıcak, ne kadar içten bir cümle… Bu sadece bir fotoğraf değil; bir neslin emeği, gençliğin coşkusu, top peşinde koşarken yüreklerinde taşıdıkları büyük bir sevdanın belgesi.

Ali Osman Tabak’ın bu anlamlı hediyesi, geçmişle bugün arasında bir köprü kurdu. Spor sadece bugünü değil, dünün alın terini de taşır. O yüzden bu kare; sadece bir arşiv değil, bir kasabanın gururu, bir ülkenin hafızasıdır. Teşekkürler Ali Osman Abi… O karede sadece futbol yok, hayat var.