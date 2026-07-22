Ekinci, "B u ülkenin iyi bir geleceğe ihtiyacı var." dedi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sim TV’de Meyil Adakul’un hazırlayıp sunduğu programa konuk olan Ekinci, Kıbrıs konusunda da konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in 16 yıl sonra adaya yapacağı ziyaretin sembolik bir temas olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Redif Ekinci, bu sürecin Kıbrıslı Türkler açısından doğurabileceği somut kazanımların doğru değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TDP’nin Kıbrıs konusundaki duruşunun net olduğunu belirten Ekinci, Kıbrıslı Türklerin 1960 ortaklık düzeninden doğan haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu dört maddelik metodolojiyi desteklediklerini anımsatan Ekinci, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıslı Türklerin geleceği açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Ekinci, doğrudan ticaret, doğrudan temas ve doğrudan uçuş eksikliğinin bedelini Kıbrıslı Türklerin ödediğini belirterek, gençlerin ülkelerinde gelecek kurabilmesi, üretimin dünya pazarlarına ulaşabilmesi ve toplumun nefes alabilmesi için çözüm iradesinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

2022 seçimlerinden sonra TDP'nin hiç durmadan çalıştığını belirten Ekinci, seçimlere yalnızca Meclis’e girmek için değil, hükümet sorumluluğu üstlenmek amacıyla hazırlandıklarını ifade etti.

Ekinci, hükümetin toplumsal güveni kaybettiğini, göreve gelecek yeni hükümetin ağır ekonomik ve kurumsal enkaz devralacağını savunarak, bu sürecin ancak dürüst, şeffaf ve liyakatli bir yönetim anlayışıyla aşılabileceğini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile sürdürülen iş birliğinin yerel yönetimlerde de devam edeceği bilgisini veren Ekinci, TDP’nin Meclis’te yeniden güçlü şekilde temsil edilmesinin toplum açısından önemli olduğunu da söyledi.

Ekinci, partinin denetleyici ve çözüm üreten bir rol üstleneceğini ifade etti.

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasının seçmen açısından ciddi karmaşa yaratacağını da savunan Ekinci, bunun demokratik iradenin sandığa sağlıklı yansımasını zorlaştıracağını söyledi.

TDP’nin “İyi Gelecek” vizyonunun gençlerin ülkelerinde kalmak istediği, insanların gurur duyduğu ve gelecek planı yapabildiği bir ülke inşa etmek olduğunu vurgulayan Ekinci, siyasetteki temel motivasyonun makam değil, daha iyi bir ülkede yaşamak olduğunu kaydetti.

Turizm, sağlık, eğitim, kamuda dijital dönüşüm, ekonomi gibi başlıklarında da değerlendirmelerde bulunan TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, milletvekili maaşlarına yapılan artışı da eleştirdi.

Ekinci, ülkede ücret adaletinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.