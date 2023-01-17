Bakan Oğuz’a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleşti.

Toplantıda Devlet Su İşleri tarafından yürütülen tarımsal sulama, içme ve kullanım suyu ile ilgili projeler ele alınarak, sulama konusunda planlı su kullanımı ile ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Ayrıca ormancılık faaliyetlerinin geliştilmesi, araç parkının güçlendirilmesi ve ormancılık alanında yeni eylem planı yapılası konusunda mutabakata varıldı.

Bakan Oğuz, 2022 yılı içerisinde 3 göletin ıslah edilerek su depolama kapasitelerinin artırıldığına dikkat çekerek, 2023 yılında da mevcut göletlerin ıslahı yanında Mesarya bölgesindeki dereler üzerine gölet yapma düşünceleri olduğunu belirtti.

Tarımsal araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ülkedeki kuraklığa karşı hayvancılarımızın ihtiyacı olan kaba yem tedariği konusu gündeme getirilerek, sorunlar irdelendi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Türkiye'nin bugüne kadar vermiş olduğu desteklerinden ve bundan sonraki vereceği destek için de duyduğu memnuniyeti ifade etti.