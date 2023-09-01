Bunlar da ilginizi çekebilir

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da görüşmede, Bakanlık’tan beklentilerini iletti.

Gardiyanoğlu: Hedefimiz birçok işsiz gencimizi meslek sahibi yaparken, ara eleman açığını da kapatmak

Gardiyanoğlu: Hedefimiz birçok işsiz gencimizi meslek sahibi yaparken, ara eleman açığını da kapatmak

Küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi konusunda da gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Çavuş, paydaşlarla hareket etmenin ülke üretimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmede, ülkedeki hayvancılık sektörünün durumunu ele alarak görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.