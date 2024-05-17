Yeniboğaziçi'nde yer alan 9 dönümlük rekreasyon alanının devrine ilişkin protokole, Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya imza koydu.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat Adıyaman depreminde kaybettikleri Şampiyon Melekler'in adlarını yaşatmak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

“Aileler ve tüm Kıbrıs tek yürek olarak yılmadan pes etmeden adaletin sağlanması ve meleklerin adlarının yaşatılması için söz verdik” diyen Karakaya, çocukların Kıbrıs’ın simgesi olduğunu kaydetti.

“Geleceğimizi bizden çaldılar, adlarını son nefesimize kadar yaşatmaya devam edeceğiz” diyen Karakaya, aileler olarak hiç durmadan en güzel projelerle meleklerin adlarının yaşatılacağını kaydetti, destek veren herkese teşekkür etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Adıyaman’daki depremde yaşamını yitiren çocukların acısını yüreklerinde taşıdıklarını söyledi.

Hukukun üstünlüğüne inandığını belirterek, sorumluların en ağır cezayı alacaklarına inanç belirten Çavuş, Şampiyon Melekler'in anılarını ve adlarını yaşatmak adına Yeniboğaziçi bölgesinde sosyalleşme alanı yaratmak için 9 dönümlük bir yerin Derneğe tahsis edildiğini kaydetti.

Çavuş, Şampiyon Melekler'in adlarını yaşatacak her projeye destek vereceklerini de belirtti.

Başbakan Ünal Üstel de, Şampiyon Melekler'i ömür boyu unutmayacakları ve unutturmayacaklarını söyledi

Deprem günü tek yürek olarak çocuklara yetişmek amacıyla herkesin katkı koyduğunu ancak çocukların kurtarılamadığını anımsatan Üstel, ailelere sabır diledi.

Çocukları her zaman yapılacak etkinliklerde, düzenlemelerde adlarının nesilden nesile aktarılması için kalıcı eserlere Dernekle birlikte imza atılacağını ifade eden Üstel, bugün de o günlerden biri olduğunu belirtti.

“Adalet yerine gelene kadar sürecin takipçisi olacağız” diyen Üstel, 12 Haziran'da yine ailelerle hep birlikte mahkeme sonuçşanıncaya kadar Adıyaman’da olacaklarını söyledi, Üstel, “Adalete güveniyoruz” dedi.

Beklenen kararın verileceğine inanç beliren Üstel, adalet sağlanana kadar davanın takipçisi olacaklarını söyledi.