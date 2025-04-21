Bakanlık açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın teknik desteğiyle sürdürülen program kapsamında, 14-17 Nisan tarihleri arasındaki saha ziyaretlerinde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personeli ve Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları, yararlanıcı işletmelere yerinde denetim ve değerlendirme yaptı.

Ziyaretlerde, destek programı kapsamında uygulamaya konulan projelerin teknik yeterlilikleri, sürdürülebilirliği ve sektöre sağladığı katkılar incelendi.

Saha ziyaretleri sırasında, sera kurulumu ve mevcut seraların modernizasyonu, küçükbaş hayvancılık işletmelerinde süt sağım sistemlerinin kurulumu, alternatif ürün yetiştiriciliği, yem üretimi ve kooperatiflerin geliştirilmesi gibi farklı başlıklarda yürütülen projeler değerlendirildi.

Destek programı kapsamında hayata geçirilen projelerin, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasının yanı sıra üreticilerin modern tekniklerle donatılmasını, pazar odaklı bir üretim modeline geçişi ve kırsalda istihdamın desteklenmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, aynı zamanda kooperatifçilik anlayışının güçlendirilmesi yoluyla üretici örgütlerinin yapısal kapasitesinin geliştirilmesi ve ortak hareket etme kültürünün yaygınlaştırılmasının da hedeflendiği belirtildi.