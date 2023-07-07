-ÖZEL HABER

İşçi ve işverenlerin gözü bu toplantıdayken, iki kesimde toplantıda ortaya çıkacak rakamlara odaklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Mayıs ayında katıldığı bir programda asgari ücretle ilgili sorulan soru üzerine yeni asgari ücretin brüt 14 bin 800 TL olabileceğini ifade etmiş ve rakamsal tartışmayı açmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'un rakam vererek tartışmaya açtığı asgari ücret bekleyen yurttaşı da ikiye böldü.

14 bin 800 TL rakamını yurttaş yetersiz bulurken, işçi tarafı ise bu rakamın hayali bir rakam olduğunu söyleyerek, "işten çıkarmalar olacak" eleştirisinde bulunmuştu.

Öte yandan Devlet İstatistik Kurumu Haziran ayı hayat pahalılığını 11.44, son 6 aylık hayat pahalılığını ise 33.32 olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıyı hangi rakam baz alarak açacağı ve ne gibi rakamlar ortaya konacağı merak ediliyor.