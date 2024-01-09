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Disiplin Kurulu Aydın Boyacı (Başkan), Doğan Boransel (1 .Üye ), Sevinç Abraşoğlu (2. Üye) ve Sinem Barışsev (Yedek Üye); Denetleme Kurulu ise Topel Menteş (Başkan), Pınar Hacıömer (1 .Üye), Turgut Özyere (2. Üye), Meliha Terazili'den (Yedek Üye). oluşuyor.

As başkanlığa İstiklal Metay'ın getirildiği yönetim kurulunda Gülin Aksaray Ferah Şehsuvaroğlu, Mert Ataner, Cemal Zaifoğlu (Yedek), Mehmet Can Erçağ (Yedek) üye olarak görev aldı.

Kıbrıs Türk Tasdik Memurları Derneği 1. Genel Kurulu toplantısı 6 Ocak’ta gerçekleştirildi, genel kurulda yetkili organlar da belirlendi.

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