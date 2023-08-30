Söz konusu Bakanlar Kurulu kararını değerlendiren Barçın, şu ifadeleri kullandı:

⭕️ Öncelikle 16 yıllık kamu deneyimi olan bir kişi olarak belirtmek isterim ki hiçbir siyasi atama Müdür, Bakanlar Kurulu kararında yazdığı gerekçe ile yani iş yoğunluğu nedeniyle istifa etmez.

⭕️ Eğer bu gerekçe gerçek olsa Bakanlar Kurulu kararı ile görevden alma ve atama yapılır, istifa olmaz, olduysa da mutlaka bir sorun vardır demektir.

⭕️ Hade oldu diyelim.

Peki bu İtiraz Kurulu ne iş yapar, neleri görüşür?

⏹️ İzin Kurulu'nun ücret karşılığı taşımacılıkta kullanılacak sefer hatlarının tespiti, taşımacılıkla iştigal edecek şahıslara işletme izni verilmesi ve kullanılacak araçların izinlendirilmesiyle ilgili yapılacak başvuruları değerlendirip ürettiği kararlarına yapılan itirazları değerlendirir.

⭕️ Kesinlikle kişilerden bağımsız ve hangi dönem olursa olsun yanlış olduğunu düşündüğüm için yazıyorum ki bu Kurula Başkanlık edecek kişinin, görev, yetki ve sorumluluk bakımından hiçbir ilişkisi olmayan Posta Dairesi Müdürü olarak belirlenmesi tam bir aymazlık ve taşımacılık sektörüne ihanettir."