Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 17.00 sıralarında Taşkınköy’de meydana gelen araç yangının muhtemel sebebi “bagaj kısmındaki yüksek voltajlı akü pillerinin kısa devre yapması” gösterildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle aracın arka tamponu, farları, lastikleri ve bagajı tamamen yanarken, oluşan ısıdan dolayı arka camı patladı. Ayrıca yangının park halindeki KR 729 plakalı salon araca sirayet etmesi sonucu, KR 729 plakalı aracın sağ ön tamponu, sağ ön lastiği ve şoför kapısı ısıdan dolayı zarar gördü.