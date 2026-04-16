Polisten edinilen bilgilere göre, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında, piknik tüpü üzerinde yemek yapıldığı sırada yangın çıktı. Olayın, muhtemelen tüp üzerine hacminden büyük bir tencere konulması ve arızalı vanadan gaz sızması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu piknik tüpü ile tüpün üzerinde bulunduğu ahşap dolap yanarak zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.