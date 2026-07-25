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Ameliyatın ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alınan işçinin tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Kazada yaralanan işçi, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde belinde kırık olduğu tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

Polis açıklamasına göre olay, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Yapımı süren inşaatın zemin katında çalışan Mobeel Ahmed (30) , eşya taşıdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki su deposuna düştü.

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