Polis açıklamasına göre olay, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Yapımı süren inşaatın zemin katında çalışan Mobeel Ahmed (30), eşya taşıdığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki su deposuna düştü.

Kazada yaralanan işçi, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde belinde kırık olduğu tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı.

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Ameliyatın ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alınan işçinin tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.