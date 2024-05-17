-ÖZEL HABER

,Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı, asgari ücret tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Asgari ücrete enflasyona bağlı olarak ayarlama yapılacağını kaydeden Tatar, “Ekonomi Bakanı Sayın Amcaoğlu ile konuştum, 2 yıl evvel asgari ücret 500 Dolardı, şimdi 900 Dolar. Dolayısı ile enflasyona bağlı bir artış daha verildiğinde 900 Dolar üzerine de çıkacak. Bu devlet enflasyona karşı asgari ücretliyi korudu ve korumaya da devam edecek. Tüm bunlar olurken işvereni de düşünmek lazım. On binlerce özel sektör çalışanı bulunan teşebbüsler vardır. Ben bir kez daha herkesi makule davet etmek istiyorum. İşverenin de mümkün olduğunca çalışanların refahını devam ettirebilmeleri için maaş artışlarını gerçekleştirebilmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Ekonomide istikrar sağlanacak”

Devletin bu sorunu aştığını ve hayat pahalılığını 4 ayda bir ödeme kararı aldığını kaydeden Tatar, “tüm temennim ekonomimizin sağlıklı bir şekilde devam etmesi. Pandemi ve Ukrayna savaşı, ardından Türkiye’deki deprem tüm ekonomileri alt üst etti. Şu an Türkiye’nin ekonomi anlamında istikrarı sağlayacağını biliyoruz. Bu çalışmalar sonucunda istikrar olacak ve enflasyon düşecek. Bunun yansıması ülkemize de olacak. Bizim ekonomimizi daha iyi yönetebilmemiz için de yapılacaklar var. Vergiler tahsil edilmeli, kayıt altına alınabilirlik artırılmalı. Sektörler de bunları desteklemeli.”