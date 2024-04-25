Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Yılmaz Tunç ile görüştüğünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı olarak bu konuda hassasiyetleri ve beklentilerini aktardığını belirten Tatar, ailelere desteklerini belirterek, “Adaletin yerine getirilmesi için bağımsız Türk adaletine güveniyorum ve hepinizin acısını paylaşıyorum” dedi.

6 Şubat tarihinde KKTC’nin bütün unsurları ile Adıyaman’da bulunan İSİAS otelde olduğunu belirten Tatar, “Bu acıyı birlikte yaşadık, halk olmanın devlet olmanın gerekliliği budur. Bütün süreci yakından takip ediyorum ve gerekliliklerini de yapıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile konuşan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Kaya ise şunları kaydetti: