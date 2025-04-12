Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede; BM Genel Sekreteri'nin geçen ay Cenevre'de düzenlediği Kıbrıs'la ilgili gayri resmi genişletilmiş toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede gayri resmi toplantıda kararlaştırılan; 4 geçiş noktasının açılması, mayın temizleme, gençlik komitesinin oluşturulması, çevre ve iklim değişikliği konusunda teknik komite kurulması, ara bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu konularıyla ilgili tutumunu ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görüşmede; Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser ve Gençlik Danışmanı Mustafa Fırat eşlik etti.

Tatar-Sultan Raev görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Dünyasındaki önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nda kültür, sanat, akademi ve hayatın her alanında yaptığı katkılara vurgu yaptı.

TÜRKSOY’un yaptığı tüm etkinliklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha etkin ve görünür olması için verdiği destekten dolayı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini 3 Mayıs Dünya Türkçülük Gününde açılacak, Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin açılış törenine davet etti.