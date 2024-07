Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili konuşan Ersin Tatar, destek bulduğu takdirde yeniden aday olacağını kaydetti. “Adaylık beni destekleyecek partiler ve örgütlerle olur” diyen Tatar, başta partisi Ulusal Birlik Partisi olmak üzere bu desteği bulduğu takdirde aday olmayı düşündüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı görevi süresince birçok başarıya imza attığını belirten Ersin Tatar, şunları söyledi:

“Türkiye’siz Kıbrıs sorununa çözüm bulmak mümkün değil. Türkiye bizim yeni siyasetimizi destekliyor. Sayın Erdoğan her platformda bunu söylüyor. Sayın Erdoğan son açıklamasında ‘federalizme karnım toktur’ dedi. TBMM, KKTC ile ilgili ilk tezkeresini geçirdi. TBMM, iki devletli çözümü de desteklediğini kayda geçti. Bunların yanında Azerbaycan’la yapılan temaslar, KKTC’nin tanınması yolunda atılan adımlar. Bunların hepsi başarıdır. Aynı zamanda Türkiye ile olan ilişkilerim… Türkiye’nin her tarafından bana davet vardır. İlişkilerimiz had safhada. Cumhurbaşkanlığını en iyi şekilde sürdürüyorum. Avustralya’ya kadar gittim. KKTC Cumhurbaşkanı olarak gittim. Avustralya Parlamentosuna kadar çıktım. Defalarca İngiltere’ye gittim. Ben tek yürek mesajı veriyorum”

Tatar: Hükümeti de başarılı buluyorum

Hükümeti de başarılı bulduğunu sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçirilen yasalar ve yapılan reformların bunun bariz göstergesi olduğunu belirterek, son imzalanan Mali Protokolün de önemine dikkat çekti.