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Türk sinemasının son yollarda kaydettiği gelişime dikkat çeken Tatar, Türk dizi ve filmlerinin uluslararası alanda gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Tatar, 30 yıl önce kendisinin Show TV Genel Müdürü olduğu dönemde aynı bölgede "Geçmişin İzleri" filminin çekildiğini hatırlattı.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cengizköy'de gerçekleştirilen etkinlikte Tatar, “Filmin Kıbrıs Türk halkının 1974 öncesinde yaşadığı zorlukları genç nesillere aktarma ve dünyaya duyurma konusunda önemli bir misyon üstlendiğini” söyledi.

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